Het ongeval gebeurde rond 13.15 uur op het kruispunt van de Kruisstraat en de Zandstraat in Ronse. De wielrenner werd tijdens een training aangereden door een wagen, meldt Het Nieuwsblad, maar politie en parket kunnen nog geen omstandigheden van het ongeval bevestigen.

De jongeman werd in levensgevaar naar het UZ in Gent gebracht, waar hij zaterdagavond rond 22.30 uur aan zijn verwondingen bezweek. Milan Bral is de neef van ex-wielrenner Sep Vanmarcke.

Brals ploeg Dovy Keukens - FCC Cycling Team heeft in een boodschap op Facebook afscheid genomen van hun renner. "Na zijn zwaar ongeval, tijdens training deze namiddag, heeft hij zopas zijn strijd helaas niet kunnen winnen. Hij overleed in het ziekenhuis, omringd door zijn naasten", klinkt het.

"Milan was voor ons zoveel meer dan een renner. Hij was een fantastische kerel, een echte ploegmaat, iemand die altijd klaarstond voor anderen en een warme, belangrijke plaats had binnen ons team. Hij werd door iedereen graag gezien en zal enorm gemist worden. Milan blijft voor altijd deel uitmaken van onze ploeg", vervolgt de wielerploeg.