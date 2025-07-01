CEO Jurgen Foré ging de markt op om zijn klassieke kern weer te versterken, want in het Vlaamse voorjaar was de ooit zo dominante ploeg compleet weggedeemsterd. Het collectieve denken en koersen moet opnieuw het DNA van de wolfpack worden. De ambitie is er zonder Evenepoel niet minder op geworden.

Sep Vanmarcke is samen met Niki Terpstra nieuw in de omkadering van een new-look Soudal-Quick.Step. Ook Tim Declercq komt erbij, als trainer en sporadisch als ploegleider.

CEO Jurgen Foré realiseerde 8 transfers. De meest opvallende namen zijn Jasper Stuyven en Dylan van Baarle.

Jeroen Sap is in Spanje voor een gesprek met de West-Vlaamse renners in de ploeg. Hoe Yves Lampaert, Bert Van Lerberghe, Warre Vangheluwe, Laurenz Rex en Ceriel Desal vooruitblikken naar het nieuwe seizoen, dat zie je vanavond in Sport West, vanaf 18u30.