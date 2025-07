Voor zowel Tim Merlier als Bert Van Lerberghe wordt het een bijzondere Tour. Merlier, Europees kampioen en topfavoriet voor de sprint, krijgt zijn kans op een eerste ritzege in de openingsetappes. Van Lerberghe, zelf 32 en afkomstig uit Kortrijk, fungeert als vaste sprintaantrekker.

"De druk op Tim en de andere spurters is er altijd", zegt Van Lerberghe. "Het is nu wel de Tour, en er hangt een gele trui van af, maar we pakken het aan zoals in Gent-Wevelgem of de Scheldeprijs."