"Het is leuk om mijn contract te verlengen", zei Vangheluwe in een reactie op de teamwebsite. "Het toont het vertrouwen van de ploeg in mij. Ik zie dit als een blijk van waardering voor het werk dat ik probeer te doen. Ik heb er altijd van gedroomd om profrenner te worden en nu ben ik waar ik wil zijn. Mijn hoop is om te blijven groeien en de kopmannen van de ploeg zo goed mogelijk bij te staan. Als ik zelf een kans krijg om een wedstrijd te winnen, dan doe ik er alles aan om die te grijpen, net als vorig jaar. Dat is mijn grootste ambitie: elk jaar een overwinning behalen en het team helpen wanneer ze me nodig hebben."