De 34-jarige Lampaert maakt sinds 2015 deel uit van de Wolfpack en is van de renners met de langste staat van dienst bij het team.

De West-Vlaming heeft zestien individuele overwinningen op zijn erelijst, waarbij vooral zijn proloogzege in de Tour van 2022 in het oog springt. "Ik ben maar een boerenzoon uit België" vertelde hij geëmotioneerd in een onvergetelijke reactie na het veroveren van de gele trui in Kopenhagen. Lampaert won onder meer ook een rit in de Vuelta (in 2017), twee keer Dwars door Vlaanderen (2017 en 2018) en werd Belgisch kampioen op de weg (in 2018) en in het tijdrijden (in 2017 en 2021).

"Ik ben heel blij dat ik kan blijven en zo overwinningen kan behalen met het team", zegt Lampaert, die intussen bij het team de rol van wegkapitein vervult. "Ik kijk er ook naar uit mijn ervaring te delen met de jongeren, net zoals ik het vak kon leren van de meer ervaren renners toen ik hun leeftijd had. Ik kijk uit naar wat twee mooie jaren zullen worden, met veel plezier, mooie momenten en overwinningen."