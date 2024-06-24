Voor de gelegenheid vormde zich een erehaag voor Declercq, die voor de allerlaatste keer als profrenner op de fiets stapte. Verschillende bekende namen zoals Wout van Aert, Tiesj Benoot en Tim Merlier waren aanwezig om de wielrenner te eren.

Hoewel het criterium uiteraard sportief van aard was, was er ook ruimte voor een alcoholische drankpauze tussendoor. In de laatste ronden ging het tempo omhoog, en samen met zijn maatje Yves Lampaert reed Declercq weg van de rest van het peloton. Uiteraard ging de overwinning in het afscheidscriterium naar Tim Declercq, waarmee hij zijn carrière op een mooie manier afrondde.