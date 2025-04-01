Voor de Omloop zaterdag is het onder meer uitkijken naar Paul Magnier van Soudal-QuickStep, die twee keer won in de Ronde van de Algarve. Maar ook met Mathieu Van der Poel moet je rekening houden.

Eli Yserbyt: "Mathieu is wel iemand die twee dagen voor de wedstrijd kan zeggen: 'ik ga hier eens rijden' en hij kan waarschijnlijk winnen ook. Het zal te zien zijn hoe zijn sprint nog is. Ik denk dat hij geen risico wil nemen naar wat nog komt. En misschien wat wedstrijdritme, wedstrijdhardheid opdoen. Van der Poel is ook wel iemand die toch wel beter wordt met koersen rijden en waarschijnlijk gaat hij nog 100km bijtrainen vooraf of achteraf."