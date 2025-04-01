15°C
Off­si­de: Eli Yser­byt & Patrick Lefe­ve­re blik­ken voor­uit op wielervoorjaar

Offside 1

In onze sporttalkshow Offside hebben ex-veldrijder Eli Iserbyt en de voormalige baas van de QuickStep-ploeg Patrick Lefevere gisteravond vooruitgeblikt op het Vlaamse wielervoorjaar. 

Voor de Omloop zaterdag is het onder meer uitkijken naar Paul Magnier van Soudal-QuickStep, die twee keer won in de Ronde van de Algarve. Maar ook met Mathieu Van der Poel moet je rekening houden. 

Eli Yserbyt: "Mathieu is wel iemand die twee dagen voor de wedstrijd kan zeggen: 'ik ga hier eens rijden' en hij kan waarschijnlijk winnen ook. Het zal te zien zijn hoe zijn sprint nog is. Ik denk dat hij geen risico wil nemen naar wat nog komt. En misschien wat wedstrijdritme, wedstrijdhardheid opdoen. Van der Poel is ook wel iemand die toch wel beter wordt met koersen rijden en waarschijnlijk gaat hij nog 100km bijtrainen vooraf of achteraf."

Offside 2

Kansen voor Yves Lampaert?

- Wat kan Yves Lampaert nog, denk je?

Patrick Lefevere: "Ik hoop dat hij weer wakker is, hij heeft niet graag dat ik dat zeg. Maar nu heeft Stuyven erop aangedrongen dat hij blijft. Ik zie in de eerste koersen dat hij zich weer 'weert', zoals we in West-Vlaanderen zeggen."

Eli Yserbyt: "Ik denk ook met de nieuwe ploegleiding dat ze ook wel iets te bewijzen hebben, met Terpstra en Vanmarcke. De motivatie zal wel hoog liggen. Ik ken Sep niet persoonlijk. Ik hoor dat Sep heel gedreven is. Ja, hij is zeker niet op zijn tong gevallen."

Eli Iserbyt Patrick Lefevere

