Morgen staat met Dwars door Vlaanderen een nieuwe belangrijke koers op het programma. Het Vlaamse wielervoorjaar is daarmee op kruissnelheid richting de Ronde van Vlaanderen. Maar de recente wedstrijden werden overschaduwd door valpartijen, zoals in Brugge-De Panne en op de Plugstreets in Gent-Wevelgem. In Offside bespraken Griet Langedock en Patrick Lefevere mogelijke oorzaken en oplossingen.