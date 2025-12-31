Met een korte, emotionele boodschap op Instagram: Eli Iserbyt moet noodgedwongen zijn wielerloopbaan beëindigen
" De afgelopen weken heb ik het nieuws medegedeeld gekregen van meerdere dokters dat het medisch niet meer verantwoord is voor mij om te fietsen. Recreatief, sportief, op hoog niveau. Ik heb met jullie altijd de mooie momenten gedeeld maar nu wou ik met jullie ook dit nieuws delen dat het voor mij jammer genoeg niet meer mogelijk is om verder te gaan met mijn carrière. " Zichtbaar met de krop in de keel op het laatst, moet Eli Iserbyt via sociale media het einde van zijn loopbaan aankondigen.
Een donderslag bij heldere hemel is het afscheid van Iserbyt niet, maar het moment waarop je het 'moet' meedelen blijft toch pijn doen. Iserbyt had al langer problemen met een geknelde bekkenslagader waardoor hij voortdurend met pijn fietste en niet voluit kon gaan.
De renner van Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw moest ook dit seizoen al snel berusten in het feit dat hij ondanks een operatie hervallen was in het oude zeer. Een zeer dat dus medisch niet meer te verhelpen valt.
Iserbyt kan terugblikken op een geslaagde veldritcarrière, dat zeker. Hij werd Belgisch kampioen in Meulebeke in 2024 en Europees kampioen in Rosmalen in 2020. De inwoner van Kaster bij Anzegem droeg ook de regenboogtrui bij de beloften en kon ook bij de profs twee keer op het podium staan. Hij werd twee keer eindwinnaar van de wereldbeker.
© Belga
Steun uit de wielerwereld
Op Instagram regent het meteen steunreacties uit de wielerwereld. "Veel sterkte man. Proficiat met wat je bereikt hebt de afgelopen jaren. Neem je tijd…❤️" zegt Sep Vanmarcke. "Courage Eli 😢💪", schrijft Yves Lampaert. Ook Wout Van Aert, Tim Merlier en vele anderen reageren.