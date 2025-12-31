Een donderslag bij heldere hemel is het afscheid van Iserbyt niet, maar het moment waarop je het 'moet' meedelen blijft toch pijn doen. Iserbyt had al langer problemen met een geknelde bekkenslagader waardoor hij voortdurend met pijn fietste en niet voluit kon gaan.

De renner van Pauwels Sauzen - Altez Industriebouw moest ook dit seizoen al snel berusten in het feit dat hij ondanks een operatie hervallen was in het oude zeer. Een zeer dat dus medisch niet meer te verhelpen valt.

Iserbyt kan terugblikken op een geslaagde veldritcarrière, dat zeker. Hij werd Belgisch kampioen in Meulebeke in 2024 en Europees kampioen in Rosmalen in 2020. De inwoner van Kaster bij Anzegem droeg ook de regenboogtrui bij de beloften en kon ook bij de profs twee keer op het podium staan. Hij werd twee keer eindwinnaar van de wereldbeker.