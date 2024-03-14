Het is nog niet geweten waarom Lefevere in het ziekenhuis verbleef. Begin dit jaar werd hij al eens opgenomen in het ziekenhuis van Gent, nadat hij op restaurant onwel was geworden. Wellicht was hij toen het slachtoffer van een bloeddrukval.

De zeventigjarige Lefevere stopte eind vorig jaar als CEO van Soudal Quick-Step. Hij was sinds 2003 de bezieler en drijvende kracht achter de ploeg. Onder zijn leiding behaalde het team bijna duizend overwinningen, waaronder 22 zogenaamde 'monumenten', een grote ronde en 124 etappezeges in een grote ronde.