Patrick Lefe­ve­re (70) lag meer dan drie weken in AZ Del­ta-zie­ken­huis: Er wacht nog een lang herstel”

Patrick Lefevere Offside

Patrick Lefevere, de voormalige CEO en sterke man van WorldTour-formatie Soudal Quick-Step, heeft meer dan drie weken in het AZ Delta-ziekenhuis in Roeselare gelegen, zo liet hij weten via zijn sociale media.

"In 24 moeilijke dagen omdat ik erg ziek was, heb ik de best mogelijke zorgen mogen ontvangen en nu mag ik het ziekenhuis verlaten", schrijft Lefevere op Instagram. "Er wacht mij nog een lang herstel, maar ik zit op de juiste weg. Ik wil alle specialisten en verpleegkundigen bedanken voor de uitstekende behandeling."

Onwel op restaurant

Het is nog niet geweten waarom Lefevere in het ziekenhuis verbleef. Begin dit jaar werd hij al eens opgenomen in het ziekenhuis van Gent, nadat hij op restaurant onwel was geworden. Wellicht was hij toen het slachtoffer van een bloeddrukval.

De zeventigjarige Lefevere stopte eind vorig jaar als CEO van Soudal Quick-Step. Hij was sinds 2003 de bezieler en drijvende kracht achter de ploeg. Onder zijn leiding behaalde het team bijna duizend overwinningen, waaronder 22 zogenaamde 'monumenten', een grote ronde en 124 etappezeges in een grote ronde.

Patrick lefevere belga
Belga
Patrick Lefevere

