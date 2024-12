"Ik ben ontzettend trots om het stokje over te nemen als CEO van deze historische ploeg", zegt Foré in een eerste reactie. "Patrick Lefevere is een boegbeeld in het professionele wielrennen, voor wie iedereen veel respect en bewondering heeft", verklaart Foré, die sinds begin 2024 bij de ploeg aan de slag was. "Hij is in staat geweest om een stevige basis en stabiliteit op te bouwen waardoor deze ploeg al meer dan twee decennia groeit. Ik wil hem persoonlijk bedanken voor de steun die hij me de afgelopen twaalf maanden heeft gegeven sinds ik bij de ploeg ben gekomen. Ik begrijp en voel hoe speciaal deze formatie is en zal er alles aan doen om ze goed te besturen."