23 jaar is Lefevere inderdaad onafgebroken manager geweest van zijn wielerploeg. Begonnen in 2003, uitgebouwd met bijna 1000 zeges. Lefevere is niets minder dan een monument in het wielrennen. Hij is

soort constante die zal wegvallen. Maar die iets achterlaat. Weinig West-Vlamingen hebben zo'n verdienste in het wielrennen.

Lefevere: Dat is een stevige baby van 23 jaar. Het is iets dat ik... ik mag niet zeggen met eigen handen want alleen kan je dat niet... maar ik ben ermee begonnen en ik heb het uitgebouwd tot wat het vandaag is. Ik zou natuurlijk niet graag hebben dat het teloorgaat. Ik heb ervoor gevochten. Ik heb altijd ervoor gezorgd dat mijn team veilig was, door alle stormen heen. Het zijn er heel wat geweest, ik kan het u wel zeggen."