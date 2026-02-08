5°C
Aanmelden
Sport
Moorslede

Patrick Lefe­ve­re ont­vangt tro­fee voor sport­ver­dien­ste in Dadizele

Patrick Lefevere

© Belga

Tijdens de 83ste Sportabedevaart in de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek in Dadizele wordt Patrick Lefevere geëerd met de trofee voor de meest verdienstelijke West-Vlaamse sportpersoonlijkheid van het jaar. Lefevere, jarenlang ploegleider van Soudal-Quick-Step, wordt erkend voor zijn indrukwekkende carrière en de internationale successen van zijn team.

Het evenement begon om 10.00 uur met een misviering, muziek en dans. Daarnaast wordt tijdens de Sportabedevaart stilgestaan bij West-Vlaamse sporters die in 2025 zijn overleden. De bedevaart, ontstaan in 1943 als rennersbedevaart, groeide uit tot een breed sport- en ontmoetingsmoment waar geloof en sport elkaar al decennia lang kruisen.

Lefevere Sporta
Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Jari Vanassche
Patrick Lefevere

Meest gelezen

Persoon
Sport

Boksster Delfine Persoon maakt zich op voor laatste kans op nieuwe wereldtitel
Kamp Persoon - Veyre
Sport

Delfine Persoon grijpt naast WBC-wereldtitel na chaotisch duel in Verenigde Staten
Mandelkvdo
Sport

KV Diksmuide Oostende wint op het veld van Mandel United en wordt nieuwe leider

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Over de norm start

Over de Norm 2026: tien uitdagingen voor toegankelijke sport
Cercle Brugge - 2026

Derbykoorts stijgt in Brugge: "het voelt heel speciaal voor iedereen"
Charles De Ketelaere Atalanta

Charles De Ketelaere onderging succesvolle kijkoperatie aan rechterknie
Sandrine Tas - schaatsen

Ondanks toptijd op 5.000 meter grijpt Sandrine Tas net naast Olympische medaille
Delfine persoon

“Dit was geen bokswedstrijd”: ontgoocheling regeert bij Delfine Persoon na verloren kamp
Omloop van het Houtland

Zedelgem wordt nieuwe startplaats voor Omloop van het Houtland
5°C
Aanmelden