Tijdens de 83ste Sportabedevaart in de Onze-Lieve-Vrouwbasiliek in Dadizele wordt Patrick Lefevere geëerd met de trofee voor de meest verdienstelijke West-Vlaamse sportpersoonlijkheid van het jaar. Lefevere, jarenlang ploegleider van Soudal-Quick-Step, wordt erkend voor zijn indrukwekkende carrière en de internationale successen van zijn team.
Het evenement begon om 10.00 uur met een misviering, muziek en dans. Daarnaast wordt tijdens de Sportabedevaart stilgestaan bij West-Vlaamse sporters die in 2025 zijn overleden. De bedevaart, ontstaan in 1943 als rennersbedevaart, groeide uit tot een breed sport- en ontmoetingsmoment waar geloof en sport elkaar al decennia lang kruisen.
