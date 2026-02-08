Het evenement begon om 10.00 uur met een misviering, muziek en dans. Daarnaast wordt tijdens de Sportabedevaart stilgestaan bij West-Vlaamse sporters die in 2025 zijn overleden. De bedevaart, ontstaan in 1943 als rennersbedevaart, groeide uit tot een breed sport- en ontmoetingsmoment waar geloof en sport elkaar al decennia lang kruisen.