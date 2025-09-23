"De laatste operatie hakte er wel in. Ik kreeg daarvoor alsmaar slecht nieuws. Telkens drongen nieuwe ingrepen zich op. Na de laatste operatie zou een scan bepalen of ik nog werk zou maken van mijn revalidatie. Gelukkig kreeg ik toen wel goed nieuws en vandaag sta ik op de persvoorstelling in een nieuw shirt. Ik zit in een andere mindset nu en ik zie alsmaar beterschap. Het goede gevoel terugvinden is nu het eerste werk. Stoute uitspraken ga je me niet horen maken. Ik weet ook niet of de blessure honderd procent in orde is. Het is allemaal nog aan het genezen. Ik moet geduldig zijn. Dag per dag leven naar de eerste cross. Ik werk keihard om er opnieuw te staan", meldde Iserbyt nog.