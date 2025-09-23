19°C
Aanmelden
Sport

Eli Iser­byt werkt kei­hard” aan come­back na blessureleed

2019-09-29 00:00:00 - Eli Iserbyt maakt indruk

Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw) hoopt in november, na enkele zware operaties, weer een rugnummer op te spelden. De 27-jarige veldrijder timmert "keihard" aan de weg terug na veel blessureleed.

"Ik ben gelukkig om te kunnen zeggen dat het goed gaat met mij", zei hij maandag op de ploegvoorstelling. "Ik ben volop bezig om mijn kracht en conditie op te bouwen. Ik kom van heel ver. Het gaat de goede kant op. De intensiteit wordt alsmaar opgevoerd. Er is progressie. Wanneer ik effectief terug in het veld kom, is een andere vraag. Dat zien we dan wel."

"Ik ben volop bezig om mijn kracht en conditie op te bouwen. Ik kom van heel ver."

Eli Iserbyt

"De laatste operatie hakte er wel in. Ik kreeg daarvoor alsmaar slecht nieuws. Telkens drongen nieuwe ingrepen zich op. Na de laatste operatie zou een scan bepalen of ik nog werk zou maken van mijn revalidatie. Gelukkig kreeg ik toen wel goed nieuws en vandaag sta ik op de persvoorstelling in een nieuw shirt. Ik zit in een andere mindset nu en ik zie alsmaar beterschap. Het goede gevoel terugvinden is nu het eerste werk. Stoute uitspraken ga je me niet horen maken. Ik weet ook niet of de blessure honderd procent in orde is. Het is allemaal nog aan het genezen. Ik moet geduldig zijn. Dag per dag leven naar de eerste cross. Ik werk keihard om er opnieuw te staan", meldde Iserbyt nog.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Belga
Eli Iserbyt Veldrijden

Meest gelezen

Hippodroom kuurne
Nieuws
Update

Doek valt over paardensport in Kuurne, burgemeester reageert verrast
Taminiaux
Sport

Lionel Taminiaux spurt naar winst in 93e Textielprijs in Vichte
Bouw oefencomplex cercle
Sport

Eerste steen voor nieuw oefencomplex van Cercle Brugge in Sint-Kruis

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Belgaimage 68122

KV Diksmuide Oostende rouwt om overlijden van oud KVO-speler Roger Lukaku
Vermant

Champions League: Club Brugge zoekt bevestiging na blitzstart
722 BB LINKS roeselare dessel

SK Roeselare moet de punten delen met Dessel
Rumbeke Lauwe

Promovendus Rumbeke verrast met ruime zege tegen White Star Lauwe
Emmanuel Kakou

Cercle Brugge moet het onderspit delven tegen AA Gent
Long Course Weekend

Long Course weekend in Nieuwpoort groeit uit tot een volwassen evenement
Aanmelden