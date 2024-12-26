16°C
Eli Iser­byt kijkt uit naar terug­keer in het veld: Alles was weg”

Voor Eli Iserbyt nog geen veldrit dit weekend. Zijn focus ligt voorlopig op conditie heropbouwen: de renner moet na vier operaties aan een weerbarstige liesslagader nog rustig herstellen.

“Ik heb diep gezeten de afgelopen maanden”, vertelt Iserbyt. “Half augustus was het zwaarst: zelfs 120 watt fietsen was moeilij, alles was weg". Het duurde tot september voordat er duidelijkheid kwam over mijn herstel. Nu verloopt alles goed, ik ben op schema en voel me mentaal sterker. Ik wil niet te vroeg herbeginnen. Eerst volledig herstellen en mijn niveau terug opbouwen. Het geduld wordt op de proef gesteld, maar het is nodig.” 

Iserbyt mikt op een piek tegen eind november en wil zeker de volledige wereldbeker rijden, te beginnen in Tabor op 23 november. Ook de kampioenschappen staan centraal in zijn planning. Net zoals vorig jaar in Meulebeke wil hij Belgisch kampioen wore, maar stiekem droomt hij nog van iets groters: de regenboogtrui. 

