Ook Toon Aerts, Thibau Nys, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte en Emiel Verstrynge maken deel uit van de Belgische selectie. Later wordt ook nog een negende naam bekend gemaakt, net als de samenstelling voor de team relay. Julie Brouwers, Sanne Cant en Marion Norbert Riberolle starten bij de vrouwen elite.

"We starten zonder topfavoriet, uiteraard is dat Mathieu van der Poel", zegt dat De Clercq. "Dat geldt ook voor de jeugdcategoriën. Medailekandidaten bij de mannen elite en bij de jongens jeugd hebben we wel erg veel. Bij de vrouwen en de meisjes jeugd moet top tien mogelijk zijn.