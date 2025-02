Voor Michael Vanthourenhout voelt het parcours in Liévin bijna als thuiskomen. “Ik denk wel dat we met een gerust gevoel naar zondag kunnen toeleven. Ik hoop met goede benen aan de start te staan en misschien dat podium te halen”, klinkt het optimistisch.

Iedereen is het erover eens dat Mathieu van der Poel de man is om te verslaan. Vanthourenhout ziet kansen, maar blijft realistisch: “Eigenlijk is het onmogelijk. Toch is het een parcours waar iets kan gebeuren, met stenen en technische stukken.”

Ook Eli Iserbyt, ondanks aanhoudende zenuwpijn in zijn linkerbeen, kijkt hoopvol naar de wedstrijd. “Conditioneel zit het goed, maar mijn lichaam beperkt me nog wat tijdens de wedstrijd. Deze week heb ik hard gewerkt. We moeten een manier vinden om de eerste twee of drie ronden goed door te komen. Dan denk ik dat ik een goede wedstrijd kan rijden”, vertelt hij.