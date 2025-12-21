Bekerwinnaar Menen stond vrijdagavond met de rug tegen de muur in Aalst. Als het verloor, was het seizoen afgelopen en dat zou voor de West-Vlamingen toch een domper geweest zijn.

Maar Menen begon goed aan de partij en pakte de eerst spannende set met 28-26. De trein leek vertrokken voor de grensploeg, al sputterde die snel in set twee. Aalst speelde de bezoekers helemaal weg en stoomde door naar 25-14.

Ook in het begin van set drie was Menen nergens. Al snel stond er 8-1 op het scorebord, maaar dat zorgde niet voor paniek bij de kersvers bekerwinnaar. Ze knokten zich op en over Aalst en haalden zelfs nog de set binnen met 22-25. Een boost van vertrouwen waardoor het in set vier nog vlotter liep.

Menen kwam niet meer in de problemen en bij 18-24 maakte Arno Van De Velde het af. 1-3 en zo een derde en beslissende wedstrijd komende zondag in de Vauban. De winnaar speelt de halve finales van de play-offs tegen Maaseik.