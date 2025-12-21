Volley Menen leeft terug in de play-offs van het volleybal. De grensploeg won met 1-3 op het veld van Aalst en sleept zo een beslissende derde match uit de brand nadat het woensdagavond op eigen veld verloor. Zondagavond kan Menen zijn plek voor de halve finales thuis veiligstellen.
Bekerwinnaar Menen stond vrijdagavond met de rug tegen de muur in Aalst. Als het verloor, was het seizoen afgelopen en dat zou voor de West-Vlamingen toch een domper geweest zijn.
Maar Menen begon goed aan de partij en pakte de eerst spannende set met 28-26. De trein leek vertrokken voor de grensploeg, al sputterde die snel in set twee. Aalst speelde de bezoekers helemaal weg en stoomde door naar 25-14.
Ook in het begin van set drie was Menen nergens. Al snel stond er 8-1 op het scorebord, maaar dat zorgde niet voor paniek bij de kersvers bekerwinnaar. Ze knokten zich op en over Aalst en haalden zelfs nog de set binnen met 22-25. Een boost van vertrouwen waardoor het in set vier nog vlotter liep.
Menen kwam niet meer in de problemen en bij 18-24 maakte Arno Van De Velde het af. 1-3 en zo een derde en beslissende wedstrijd komende zondag in de Vauban. De winnaar speelt de halve finales van de play-offs tegen Maaseik.