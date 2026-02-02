Menen gaat thuis de boot in tegen Aalst

In de vierde set herpakte Aalst zich en liep het dankzij sterke services en een goede receptie uit tot 12-16. De thuisploeg gaf zich niet gewonnen en het vocht terug tot 21-23. Maar de bezoekers haalden toch de set met 21-25 binnen en dus 2-2. In de beslissende set toonde Aalst zich de betere en wisten de vijfde en beslissende set met 11-15 te winnen.