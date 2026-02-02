Menen gaat thuis de boot in tegen Aalst

Menen heeft niet weten te winnen tegen Aalst. Net als in de heenmatch draaide het uit op een vijfsetter, maar nu kon Menen de zege niet binnenhalen. Menen haalt wel een ticket voor de BeNe league binnen, een mooie troostprijs.
In de eerste set ging het lang gelijk op tot 19-19. Aalst serveerde daarna sterk en met twee aces liep het uit tot 20-23. Menen kwam dat niet meer te boven en moest de eerste set met 23-25 aan de bezoekers laten.
In set twee kregen we het omgekeerde verhaal, Menen duwde op het juist moment door en haalde de de set binnen met het kleinste verschil: 25-23 en 1-1. De thuisploeg ging daarna door op zijn elan. Bij Aalst slopen er te veel foutjes in de ploeg, terwijl Menen het tempo hoog hield. De derde set ging ook naar Menen met 25-19.
In de vierde set herpakte Aalst zich en liep het dankzij sterke services en een goede receptie uit tot 12-16. De thuisploeg gaf zich niet gewonnen en het vocht terug tot 21-23. Maar de bezoekers haalden toch de set met 21-25 binnen en dus 2-2. In de beslissende set toonde Aalst zich de betere en wisten de vijfde en beslissende set met 11-15 te winnen.