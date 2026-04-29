Clubicoon Arno Van de Velde stopt met volleyballen © Belga
Decospan Menen trekt drie nieuwe middenmannen aan met het oog op volgend seizoen. Dion Verweij, Tomáš Bukáček en Bert Lernout moeten het vertrek van Arno Van de Velde en Mathäus Jurkovics opvangen. Enkel youngster Jules Coussens blijft over van het middencompartiment.
Decospan Menen voert een grondige vernieuwing door in het midden. Clubicoon Arno Van de Velde zet na vier seizoenen een punt achter zijn carrière, terwijl Mathäus Jurkovics na twee jaar andere oorden opzoekt. De club kiest niet voor twee, maar voor drie vervangers.
De meest ervaren nieuwkomer is Dion Verweij. De 27-jarige Nederlander komt over van Tectum Achel, waar hij zes seizoenen actief was en uitgroeide tot kapitein. In Menen moet hij met zijn ervaring, blokkerend vermogen en leiderschap een sleutelrol opnemen.
“Ook de aanwezigheid van Jelle als T2 heeft meegespeeld. Hij kan me helpen om mijn niveau verder op te krikken."
“Ik heb best wel een aantal gesprekken gehad met Julien Lemay. Die hebben me zeker positief beïnvloed om de overstap te maken,” zegt Verweij. “Ook de aanwezigheid van Jelle als T2 heeft meegespeeld. Hij kan me helpen om mijn niveau verder op te krikken. Bovendien spreekt de sfeer in Menen me enorm aan.”
Tsjech en West-Vlaming
Naast Verweij haalt Menen ook de jonge Tsjech Tomáš Bukáček binnen. De 22-jarige middenman komt uit Finland, waar hij vorig seizoen met Kokkolan Tiikerit werd uitgeroepen tot beste blokkeerder. Met zijn snelheid en sprongkracht moet hij het verschil maken aan het net.
De derde aanwinst is West-Vlaming Bert Lernout. De 21-jarige middenman komt over van Marke-Webis en keert zo terug naar de club waar hij in zijn jeugd al actief was. Voor Lernout wordt het zijn eerste seizoen op het hoogste niveau.