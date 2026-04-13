Het volleybalseizoen van Menen heeft één onbetwist hoogtepunt gekend: de eerste bekerzege in de geschiedenis van de club. Daar zal het wel bij blijven want het verlengstuk in de play-offs is wel van heel korte duur geweest. Menen sleepte vrijdag nog een belle uit de brand in Aalst, maar kon die in eigen zaal zondagavond niet verzilveren. Het werd een droge 0-3, en een vertrek langs de achterdeur van de competitie.