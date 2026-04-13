Bekerwinnaar Menen is al gauw uitgespeeld in de play-offs: 0 – 3 in eigen zaal tegen Aalst
Het volleybalseizoen van Menen heeft één onbetwist hoogtepunt gekend: de eerste bekerzege in de geschiedenis van de club. Daar zal het wel bij blijven want het verlengstuk in de play-offs is wel van heel korte duur geweest. Menen sleepte vrijdag nog een belle uit de brand in Aalst, maar kon die in eigen zaal zondagavond niet verzilveren. Het werd een droge 0-3, en een vertrek langs de achterdeur van de competitie.
Menen kwam eigenlijk nooit echt in het stuk voor. De setstanden tonen duidelijk dat Aalst de bovenhand kon houden: 20-25, 21-25 en opnieuw 20-25. Zo komt Aalst in de halve finale van de play-offs uit tegen Maaseik. In de andere halve finale speelt Roeselare tegen de winnaar van het duel Achel-Haasrode Leuven.
Bart Coopman