Kater na bekerwinst: Menen verliest eerste wedstrijd in kwartfinales van play-offs
De eerste wedstrijd in de kwartfinales van de play-offs was meteen goed voor een verrassing. Bekerwinnaar Menen bleek niet opgewassen te zijn tegen Aalst. De Ajuinen versloegen Menen met 1-3 (24-26, 25-22, 16-25 en 16-25). Een kater na de bekerwinst?
De tweede wedstrijd van deze 'best-of-3' volgt vrijdag al, in Aalst. Als de Oost-Vlamingen dan opnieuw winnen, is de kwalificatie binnen. Anders valt de beslissing in de derde wedstrijd. Menen stak vorig weekend nog de Beker van België op zak, na winst in de finale tegen Maaseik.
Landstitel
De play-offs om de landstitel zijn de derde fase van de Lotto Volley League. Eerst werkten de tien teams een reguliere competitie af. De top vier (Roeselare, Menen, Maaseik en Haasrode Leuven) plaatste zich vervolgens voor de BeNe Conference, een competitie met de beste Nederlandse ploegen. De zes andere teams speelden de Challenge Play-Offs.
Roeselare pakte de eindzege in de BeNe Conference, voor Maaseik. Zij bemachtigden zo hun rechtstreekse ticket voor de halve finales van de play-offs om de landstitel. Menen (derde) en Haasrode Leuven (vierde Belgische ploeg op plaats zes) moeten al in de kwartfinales aan de bak, waarin ze respectievelijk de runner-up (Aalst) en winnaar (Achel) van de Challenge Play-Offs ontmoeten.