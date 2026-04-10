De play-offs om de landstitel zijn de derde fase van de Lotto Volley League. Eerst werkten de tien teams een reguliere competitie af. De top vier (Roeselare, Menen, Maaseik en Haasrode Leuven) plaatste zich vervolgens voor de BeNe Conference, een competitie met de beste Nederlandse ploegen. De zes andere teams speelden de Challenge Play-Offs.

Roeselare pakte de eindzege in de BeNe Conference, voor Maaseik. Zij bemachtigden zo hun rechtstreekse ticket voor de halve finales van de play-offs om de landstitel. Menen (derde) en Haasrode Leuven (vierde Belgische ploeg op plaats zes) moeten al in de kwartfinales aan de bak, waarin ze respectievelijk de runner-up (Aalst) en winnaar (Achel) van de Challenge Play-Offs ontmoeten.