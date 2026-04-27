Na het vertrek van de Spaanse opposite Álvaro Gimeno, die na één seizoen een buitenlands avontuur aangaat, ging Menen op zoek naar versterking op de hoofdaanval. Die werd gevonden bij de 22-jarige Zwitser Étienne Schalch.

De 2 meter grote rechtshandige aanvaller komt over van Volley Amriswil, waar hij doorstroomde uit de jeugd en afgelopen seizoen zowel de landstitel als de beker won. In Zwitserland werd hij bovendien uitgeroepen tot beste serveerder. Voor Schalch wordt het zijn eerste buitenlandse avontuur én zijn eerste clubwissel in zijn carrière. Hij is ook actief bij de Zwitserse nationale ploeg en speelde dit jaar onder meer de European League. In september volgt het EK.