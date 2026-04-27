Decospan Menen heeft twee nieuwe aanwinsten voorgesteld voor het komende seizoen. De bekerwinnaar haalt met de Zwitser Étienne Schalch een nieuwe hoofdaanvaller in huis, terwijl West-Vlaming Thiemen Ocket terugkeert als spelverdeler en doublure van Akseli Lankinen.
Na het vertrek van de Spaanse opposite Álvaro Gimeno, die na één seizoen een buitenlands avontuur aangaat, ging Menen op zoek naar versterking op de hoofdaanval. Die werd gevonden bij de 22-jarige Zwitser Étienne Schalch.
De 2 meter grote rechtshandige aanvaller komt over van Volley Amriswil, waar hij doorstroomde uit de jeugd en afgelopen seizoen zowel de landstitel als de beker won. In Zwitserland werd hij bovendien uitgeroepen tot beste serveerder. Voor Schalch wordt het zijn eerste buitenlandse avontuur én zijn eerste clubwissel in zijn carrière. Hij is ook actief bij de Zwitserse nationale ploeg en speelde dit jaar onder meer de European League. In september volgt het EK.
Ocket keert terug naar Menen
Ook Thiemen Ocket keert terug naar Decospan Menen. De 24-jarige West-Vlaming speelde eerder al drie seizoenen in Menen en komt nu opnieuw aan boord als back-up voor spelverdeler Akseli Lankinen. Ocket nam vorig seizoen een stap terug bij Ooigem om fysiek volledig te herstellen, maar bleef actief om ritme en balgevoel te behouden. Intussen is hij opnieuw fit en gemotiveerd om terug op het hoogste niveau aan te knopen.
“Ik begon het professionele volleybal en de sfeer in Menen te missen”, laat Ocket weten. Toen de club opnieuw aanklopte, was de beslissing snel gemaakt.