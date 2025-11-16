8°C
Menen

Julien Lemay drie jaar lan­ger hoofd­coach van Deco­span Menen

Julien lemay t1 1737313986

Decospan Menen heeft het contract van hoofdtrainer Julien Lemay met drie seizoenen verlengd. Vanaf volgend seizoen krijgt hij de steun van Jelle Sinnesael en Anshel Ver Eecke als assistent-coaches.

Volgens de club bevestigt de verlenging het vertrouwen in Lemay en zijn sportieve visie. Sinnesael en Ver Eecke speelden vroeger samen met hem bij Menen en maken nu de overstap naar de staf.

Voor Ver Eecke betekent dat het einde van zijn spelerscarrière na dertien seizoenen bij de club. Decospan Menen ontkent tot slot geruchten over interne onrust: “We blijven met alle neuzen in dezelfde richting werken aan een sterke toekomst.”

De redactie
Decospan Volley Team Menen

Aanmelden