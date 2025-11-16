Volgens de club bevestigt de verlenging het vertrouwen in Lemay en zijn sportieve visie. Sinnesael en Ver Eecke speelden vroeger samen met hem bij Menen en maken nu de overstap naar de staf.

Voor Ver Eecke betekent dat het einde van zijn spelerscarrière na dertien seizoenen bij de club. Decospan Menen ontkent tot slot geruchten over interne onrust: “We blijven met alle neuzen in dezelfde richting werken aan een sterke toekomst.”