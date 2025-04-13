"Ik wil er in LA opnieuw staan. Ik voel dat ik er nog niet alles heb uitgehaald, dus aan iedereen die vraagt of ik met pensioen ga: neen, dat komt nog wat te vroeg", klinkt het bij Naert.

Tijdens de Olympische Spelen in Parijs vorig jaar kende Naert een tegenvallende dag door ziekte, waardoor hij 61e werd. Het daaropvolgende WK in Tokio zag hij als een herkansing, maar een kuitblessure remde hem af en hij finishte als zeventiende.

