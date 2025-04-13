Marathonloper Koen Naert zet topsportcarrière verder tot en met Spelen van Los Angeles
Foto Belga
Koen Naert zal zijn topsportcarrière verderzetten tot en met de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. De 36-jarige marathonloper maakte het nieuws donderdag via zijn management bekend in aanloop naar de lancering van 'Message on a Bottle', een documentaire die een persoonlijke blik werpt op zijn voorbereidingen op het afgelopen WK marathon in Tokio.
"Ik wil er in LA opnieuw staan. Ik voel dat ik er nog niet alles heb uitgehaald, dus aan iedereen die vraagt of ik met pensioen ga: neen, dat komt nog wat te vroeg", klinkt het bij Naert.
Tijdens de Olympische Spelen in Parijs vorig jaar kende Naert een tegenvallende dag door ziekte, waardoor hij 61e werd. Het daaropvolgende WK in Tokio zag hij als een herkansing, maar een kuitblessure remde hem af en hij finishte als zeventiende.