Gilles Honoré en zijn vier medeloopfanaten zijn welbekend met het lopen van marathons. “Zowel in binnen- als buitenland hebben we al marathons gelopen, maar nog niet hier in Kortrijk. Kortrijk is een mooie loopstad en wij vonden dat dat een eigen marathon verdiende. Zo is het met een gek idee begonnen:’Zouden we dat zelf niet kunnen organiseren?’”

Tot 2007 was Kortrijk jarenlang startplaats van de Guldensporenmarathon. En de winnares van die laatste editie, Carline Deseyn, stond 19 jaar later opnieuw aan de start voor haar ondertussen 42e marathon: “Ik ben daar heel blij mee dat ik na al die jaren nog steeds aan de start kan staan. Het geeft me een speciaal gevoel vandaag.”

Na 2 uur en 20 minuten kwam Kortrijkzaan Matthijs Casteele als winnaar uit de bus. “Het is emotioneel. Ik ben gewoon heel tevreden dat ik met zo’n sfeer mijn eerste marathon kan winnen. Dat gaat eentje zijn die me voor altijd bijblijft”, aldus Casteele.