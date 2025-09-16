16°C
Aanmelden
Sport
Kortrijk

Kort­rijk opnieuw mara­thon­stad: 4.000 lopers aan de start

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Niet alleen in Antwerpen werd vandaag gelopen. Ook in Kortrijk stonden meer dan 4000 lopers klaar voor een halve of volledige marathon en dat voor het eerst sinds 2007. Een mooi resultaat voor iets dat begon als een idee van vijf loopvrienden.

Gilles Honoré en zijn vier medeloopfanaten zijn welbekend met het lopen van marathons. “Zowel in binnen- als buitenland hebben we al marathons gelopen, maar nog niet hier in Kortrijk. Kortrijk is een mooie loopstad en wij vonden dat dat een eigen marathon verdiende. Zo is het met een gek idee begonnen:’Zouden we dat zelf niet kunnen organiseren?’”

Tot 2007 was Kortrijk jarenlang startplaats van de Guldensporenmarathon. En de winnares van die laatste editie, Carline Deseyn, stond 19 jaar later opnieuw aan de start voor haar ondertussen 42e marathon: “Ik ben daar heel blij mee dat ik na al die jaren nog steeds aan de start kan staan. Het geeft me een speciaal gevoel vandaag.”

Na 2 uur en 20 minuten kwam Kortrijkzaan Matthijs Casteele als winnaar uit de bus. “Het is emotioneel. Ik ben gewoon heel tevreden dat ik met zo’n sfeer mijn eerste marathon kan winnen. Dat gaat eentje zijn die me voor altijd bijblijft”, aldus Casteele.

Whats App Image 2026 04 26 at 09 37 51 2
Wout Bernaert
Marathon Lopen

Meest gelezen

Milan Bral
Sport
Update

Titel Mandel United
Sport

727 BB LINKS zwevegem marke
Sport

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Casa Hogar Beach Run

Message on a bottle

Koen Naert

Halve marathon oostende

IFF marathon

Marathon

Aanmelden