Beach Run in Knok­ke-Heist zamelt geld in voor wees­huis Casa Hogar

Afgelopen zaterdag vond de eerste ‘Casa Hogar Beach Run’ plaats in Knokke-Heist. Dat is een fondsenwervende run ten voordele van weeshuis Casa Hogar in Mexico. Het initiatief is veertig jaar geleden opgericht door dokter Michel D’Hooghe uit Brugge, tijdens het WK voetbal in Mexico waar de Rode Duivels een vierde plaats behaalden.

D’Hooghe was in 1986 als delegatieleider mee met de Rode Duivels naar het WK voetbal. “We bereikten de halve finale en wilden symbolisch iets doen om dat mooie moment van het Belgisch voetbal te herinneren. Ik was op wandel met Jan Ceulemans toen we geconfronteerd werden met straatkinderen. Zij kenden twee keuzes: bedelen of stelen. Toen wisten we dat we voor hen iets moesten doen”, zegt D’Hooghe.

Veertig jaar later is het weeshuis nog steeds nodig. “Momenteel hebben we geopteerd om 12 zuigelingen binnen te nemen die allemaal minder dan twee jaar oud zijn. Dat is in overleg met de jeugdrechtbank van Toluca die ons daarin assisteert”, duidt organisator Carl Dhont. De beachrun moet dus een jaarlijkse traditie worden.

Enkele bekende namen, zoals oud-speler Ruud Vormer en ex-manager Luc Devroe, stonden ook aan de start.

Sander Van Nieuwenhuyse
Siel Vandorpe
