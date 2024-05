Beeuwsaert voltooide de afstand in slechts drie kwartier, vijf minuten sneller dan de vorige toptijd. Maar voor Dirk stopt het niet hier. Hij heeft zijn zinnen al gezet op het Europees record. Hij was wel de enige deelnemer in zijn categorie, waardoor hij eigenlijk al kampioen was vanaf de start.

Zijn grootste uitdaging was niet om de eerste te worden, maar om zijn eigen tijd te verbeteren. Hij slaagde erin het record op de 10.000 meter van zijn West-Vlaamse collega Mieltje Pauwels te verbeteren met maar liefst vijf minuten. Dirk Beeuwsaert blijft ambitieus: hij voelt dat er nog een Europees record in zijn benen zit.