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Sport
Menen

Recor­dedi­tie met meer dan 1.700 deel­ne­mers over nieuw par­cours Grensloop

Grensloop

Foto Grensloop via Facebook

De Grensloop in Menen stevent vandaag op een absolute recordeditie af. Met intussen meer dan 1.700 vooraf ingeschreven deelnemers breekt het evenement nu al alle voorgaande edities, nog vóór de start gegeven is. De populariteit van de Grensloop blijft jaar na jaar groeien en bevestigt de plaats van het evenement als vaste waarde in de regionale sportkalender.

De evolutie van het aantal deelnemers aan de stadsloop in Menen toont een duidelijke opmars. Waar in de eerste editie in 2014 nog 452 lopers deelnamen, groeide dit gestaag naar 823 in 2016 en meer dan 1.100 in 2017. In 2019 werd voor het eerst de kaap van 1.500 deelnemers bereikt (1.576). Met de huidige voorinschrijvingen, die de grens van 1.700 deelnemers overschrijden, wordt het record dit jaar al zeker opnieuw verbroken.

Nieuw parcours met extra beleving

Voor deze recordeditie wordt een vernieuwd parcours voorgesteld, dat de deelnemers langs enkele opvallende locaties in Menen voert. Voor het eerst lopen de deelnemers van de Grensloop dit jaar over de nieuwe Blauwersbrug, het stadspark Ter Walle, en het Brouwerspark.

Schepen van Beleving Kasper Vandecasteele : “De combinatie van een recordaantal deelnemers en een vernieuwd parcours maakt van deze editie van de Grensloop een uitzonderlijk sportmoment voor Menen. Zowel recreanten als meer competitieve lopers zullen samen zorgen voor een sfeervolle dag. Ik kijk ernaar uit om één van de duizenden lopers te zijn én om de vele supporters te verwelkomen om van deze recordeditie een onvergetelijke beleving te maken.”

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
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