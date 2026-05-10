Eer­ste offi­ci­ë­le mara­thon ooit in Roe­se­la­re aangekondigd

Marathon

Illustratiefoto

De Rode Lopers, een VZW die zich inzet voor de strijd tegen kanker, kondigt aan dat ze de eerste officiële marathon in Roeselare organiseren. De marathon zal doorgaan op 16 mei 2027.

Het marathonparcours is al bekend. De lopers zullen door Izegem, Ingelmunster en Ardooie passeren. Voor zij die niet aan een marathon willen deelnemen maar toch ook willen lopen, zijn er ook andere afstanden beschikbaar. Zelfs kinderen hebben een eigen parcours.

Mogelijke afstanden

Kidsrun - 1000m

G-Run - 1000m

Jogging - 6km

Jogging - 12km

Halve Marathon - 21km

Estafette Marathon - 42km

Marathon - 42km

Victor Peeters
Marathon De Rode Lopers

