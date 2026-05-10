De Rode Lopers, een VZW die zich inzet voor de strijd tegen kanker, kondigt aan dat ze de eerste officiële marathon in Roeselare organiseren. De marathon zal doorgaan op 16 mei 2027.
Het marathonparcours is al bekend. De lopers zullen door Izegem, Ingelmunster en Ardooie passeren. Voor zij die niet aan een marathon willen deelnemen maar toch ook willen lopen, zijn er ook andere afstanden beschikbaar. Zelfs kinderen hebben een eigen parcours.
Mogelijke afstanden
Kidsrun - 1000m
G-Run - 1000m
Jogging - 6km
Jogging - 12km
Halve Marathon - 21km
Estafette Marathon - 42km
Marathon - 42km
Victor Peeters