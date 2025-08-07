Het doel van Naert is om door te gaan tot in Los Angeles én zijn record te verbeteren naar 2:05. “2:04 zie ik mezelf niet lopen, je moet je eigen limieten kennen”, aldus Naert. Hij voelt zich fysiek en mentaal steeds beter. “Leeftijd is maar een getal. Soms denk ik wel eens of het tijd is om te stoppen, maar mijn vrouw zei, en je moet altijd luisteren naar je vrouw, dat ik niet klaar was om te stoppen.”

Naert zal 39 zijn in Los Angeles, maar naast fysieke training hecht hij enorm veel belang aan het mentale aspect van zijn sport: “13 jaar geleden ben ik begonnen met transcendente meditatie. Ik heb in die 13 jaar nog geen enkele dag overgeslagen. Ik ben daar ook heel consequent in. Als je enkel het lichaam traint stoot je op beperkingen en het is de bedoeling om holistisch te gaan kijken om alles in balans te kunnen brengen.”

Message on a bottle is te bekijken op YouTube.