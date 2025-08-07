4°C
Aanmelden
Sport
Roeselare

Mes­sa­ge on a Bott­le: mara­thon­lo­per Koen Naert kijkt voor­uit naar Los Ange­les 2028

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Message on a bottle, is vanaf deze week te bekijken op YouTube. De documentaire volgt marathonloper Koen Naert in de aanloop naar het WK in Tokyo. Daar werd hij ondanks een kuitblessure toch zeventiende. Na de teleurstelling op de Spelen in Parijs, een nieuwe tegenslag, maar net daaruit haalt Naert de motivatie om door te gaan. De Spelen van LA in 2028, daar is zijn hoofd nu op geprogrammeerd.

Het doel van Naert is om door te gaan tot in Los Angeles én zijn record te verbeteren naar 2:05. “2:04 zie ik mezelf niet lopen, je moet je eigen limieten kennen”, aldus Naert. Hij voelt zich fysiek en mentaal steeds beter. “Leeftijd is maar een getal. Soms denk ik wel eens of het tijd is om te stoppen, maar mijn vrouw zei, en je moet altijd luisteren naar je vrouw, dat ik niet klaar was om te stoppen.”

Naert zal 39 zijn in Los Angeles, maar naast fysieke training hecht hij enorm veel belang aan het mentale aspect van zijn sport: “13 jaar geleden ben ik begonnen met transcendente meditatie. Ik heb in die 13 jaar nog geen enkele dag overgeslagen. Ik ben daar ook heel consequent in. Als je enkel het lichaam traint stoot je op beperkingen en het is de bedoeling om holistisch te gaan kijken om alles in balans te kunnen brengen.”

Message on a bottle is te bekijken op YouTube.

Jeroen Sap

jeroen.sap@focus-wtv.be

Jeroen Sap
Siel Vandorpe
Marathon

Meest gelezen

Roeselare knokke
Sport

Roeselare wint van Knokke en blijft beste West-Vlaamse amateurploeg
Voetbal kortemark
Sport

Voetbal Vlaanderen onderzoekt mogelijke racistische uitlatingen van jeugdtrainer
Kortrijkraaly
Sport

Jos Verstappen wint 6 Uren van Kortrijk

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Koen Naert

Marathonloper Koen Naert zet topsportcarrière verder tot en met Spelen van Los Angeles
Halve marathon oostende

Nieuw loopevenement volgend jaar: de Halve Marathon van Oostende
IFF marathon

Van Belleghem wint In Flanders Fields Marathon
Marathon

Opnieuw een marathon in Kortrijk: twintig jaar na Guldensporenmarathon
Koen Naert

Koen Naert eindigt 17e in marathon: "Gezien de omstandigheden, kan ik tevreden zijn"
462129358 3816056785387832 4044528443948365505 n

Marathon van Brugge stevent af op recordeditie
Aanmelden