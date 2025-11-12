Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Oostende krijgt er op 8 februari een nieuw groot loopevent bij. Organisator Golazo, ook bekend van de Brugge Marathon plant dan de Halve Marathon van Oostende. Er worden op de eerste editie zo'n 4.000 lopers verwacht.
Charlotte Verkeyn : Schepen van sport Oostende: “We zijn heel tevreden met dit event, want dit bestond nog niet. Het is een unieke beleving. In februari kunnen de weersomstandigheden enorm zijn. Voor mensen die hun conditie willen testen komt er dus een halve marathon in Oostende.”
Zeeheldenplein
Greg Broekmans, Sportief organisator Golazo: “Het speelt in op een aantal zaken. De toenemende populariteit van de halve marathon is er één van. Zeker bij jonge mensen is de vraag naar halve marathons groot. We openen het seizoen daarmee. In de winter, 8 februari. Er kunnen winterse omstandigheden zijn. Het concept is wind op kop, draaien rond het Silt in Middelkerke en dan terug op het harde strand naar Oostende waaien."
Start en aankomst liggen op het Zeeheldenplein. Naast de halve marathon kunnen lopers ook kiezen voor de 10 kilometer.