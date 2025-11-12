Greg Broekmans, Sportief organisator Golazo: “Het speelt in op een aantal zaken. De toenemende populariteit van de halve marathon is er één van. Zeker bij jonge mensen is de vraag naar halve marathons groot. We openen het seizoen daarmee. In de winter, 8 februari. Er kunnen winterse omstandigheden zijn. Het concept is wind op kop, draaien rond het Silt in Middelkerke en dan terug op het harde strand naar Oostende waaien."

Start en aankomst liggen op het Zeeheldenplein. Naast de halve marathon kunnen lopers ook kiezen voor de 10 kilometer.