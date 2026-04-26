Volgend jaar zullen de organisatoren van de Skylux Marathon in Kortrijk de exacte loopafstanden laten opmeten door Atletiek Vlaanderen, dat daarvoor bevoegd is. Op sociale media is nogal wat te doen rond lengte van de marathonwedstrijd, die zondag meer dan 4.000 deelnemers op de been bracht.
De officiële lengte van een marathon is 42,195 meter. Maar de apps en sporthorloges van de lopers gaven een lengte aan die tot wel 800 meter korter was. En dat zorgt voor wrevel. De organisatie erkent dat ze de exacte lengte van het parcours niet hebben opgemeten, maar dat ze dat volgend jaar zeker zal doen.
