Koen Naert kan per­soon­lijk record op mara­thon van Rot­ter­dam niet verbeteren

Koen Naert is er niet in geslaagd om zijn persoonlijk record te verbeteren op de marathon van Rotterdam. De Oostkampenaar finishte als 19e in 2u10:33, terwijl hij mikte op zijn persoonlijk record van 2u06:56.

Naert begon nochtans sterk aan z’n wedstrijd en zat halfweg nog op schema. “Maar na 23 kilometer werden mijn benen plots afgesneden,” verklaarde de Europese kampioen van 2018 na afloop. “Het lag volledig aan mezelf, want de omstandigheden waren goed. Ik heb er voorlopig geen verklaring voor.”

Bashir Abdi leek op weg naar de overwinning, maar moest die door een blessure aan de Keniaan Adola laten.

Meest gelezen

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Nieuws

Ex-amateurwielrenner Gilles B. (27) uit Bellegem in cel na grootschalige oplichting
Campers Parijs Roubaix
Nieuws

Langs de kasseien van Roubaix is het nu al feest: "de grote drie samen naar de sprint, dat zou mooi zijn"
Whats App Image 2026 04 11 at 16 50 33
Sport

Menen schrijft geschiedenis en wint voor het eerst de Beker van België

Lees ook

Koen Naert

Marathonloper Koen Naert zet topsportcarrière verder tot en met Spelen van Los Angeles
Koen Naert

Koen Naert eindigt 17e in marathon: "Gezien de omstandigheden, kan ik tevreden zijn"
2024-09-08 - 727_N_KoenNaertMETSVO.mp4 - v3VnrvZJx_3.jpg

Koen Naert spreekt voor het eerst na Spelen: "WK in Tokio zie ik als een herexamen"
Koen naert

OS: Koen Naert is er klaar voor: "Ik ga voor een olympisch diploma"
CD&V - team 80twintig

Olympisch marathonloper Koen Naert op verkiezingslijst CD&V-team80twintig in Oostkamp
Koen Naert

Knap! Koen Naert stunt met vijfde plaats in New York Marathon
