Intussen is Koen Naert 35, in de marathonwereld ben je dan een master. Ook de Roeselarenaar kan niet onder de vraag 'wat nu?' uit: "Ik ben deze week 35 jaar geworden dus in kom binnen in de mastercategorie. Het is zo, ik ben nu master maar ik weet dat je als marathonloper dan wel nog wat verder kan. Ik kijk tot 2026 en nog niet verder. Ik maak nu plannen tot eind 2026. Als mijn lichaam zegt dat ik er nog iets kan bijdoen, dan zullen we wel zien. Is 2027 goed, dan is het stom om 2028 (het jaar van de Spelen in LA) niet mee te pakken. Maar we kijken nog niet zover", is hij voorzichtig.

En volgend jaar mikt hij echt op een herexamen: "Volgend jaar wil ik echt nog eens een snelle marathon lopen, wellicht in het voorjaar. En dan een kampioenschap in het najaar. Het was niet het plan maar voor het eerst in mijn leven - op school en in de atletiek - ga ik voor een herexamen. Ik zal heel waarschijnlijk kiezen voor het WK marathon in Tokio in september 2025", kijkt Naert vooruit, "Het is een herexamen, niet met dezelfde glans als de Olympische Spelen, maar als ik in 2026 mijn carrière afrond, dan zal 2025 wellicht mijn laatste WK zijn. Daarom is dat nu mijn keuze en niet het financiële, want persoonlijke doelen bereiken is nog steeds belangrijker dan de kas spijzen", besluit Naert.