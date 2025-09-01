Koen Naert eindigt 17e in marathon: “Gezien de omstandigheden, kan ik tevreden zijn”
Foto Belga
Koen Naert heeft met de marathon de derde dag van de Belgische atleten op het WK atletiek in Tokio geopend. Hij finishte na 42,195 km als 17e in 2 uur 12 minuten en 52 seconden.
De 36-jarige West-Vlaming nam in Tokio deel aan zijn eerste marathon op een WK. Hij liep mee in de kopgroep tot aan kilometer 20. Hij finishte de halve marathon in 1u05:22 op de 39e plaats, op 3 seconden van de koplopers. Hij kreeg nadien last van zijn rechterkuit en kon vervolgens het tempo van de uittredende wereldkampioen, de Oegandese Victor Kiplangat, niet bijhouden.
"Ik ben wat ontgoocheld. Ik was liever 14e of 16e geworden, maar gezien de omstandigheden kan ik tevreden zijn, als ik zie wie voor en achter mij eindigt", zei de Europese kampioen van 2018.
Scheur
"Bij kilometer 20, in de haarspeldbocht waar het tempo verlaagde, voelde ik die scheur, dezelfde als bij de 20 km van Brussel (eind mei). Maar daar moest ik nog 5 km lopen, hier 22." Hoewel het verschil met de koplopers onoverbrugbaar werd, maakte de Belg in de tweede helft van de race nog heel wat plaatsen goed.
"Daarna heb ik mijn best gedaan. Het had ook een voordeel (die blessure, red.), ik heb constant gelopen en kon zo goed finishen. Ik ben een loper die met de middenvoet landt en ik moest mijn stijl aanpassen door met de hiel te landen."