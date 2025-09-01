De 36-jarige West-Vlaming nam in Tokio deel aan zijn eerste marathon op een WK. Hij liep mee in de kopgroep tot aan kilometer 20. Hij finishte de halve marathon in 1u05:22 op de 39e plaats, op 3 seconden van de koplopers. Hij kreeg nadien last van zijn rechterkuit en kon vervolgens het tempo van de uittredende wereldkampioen, de Oegandese Victor Kiplangat, niet bijhouden.

"Ik ben wat ontgoocheld. Ik was liever 14e of 16e geworden, maar gezien de omstandigheden kan ik tevreden zijn, als ik zie wie voor en achter mij eindigt", zei de Europese kampioen van 2018.

