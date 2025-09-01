19°C
Aanmelden
Sport
Oostkamp

Koen Naert ein­digt 17e in mara­thon: Gezien de omstan­dig­he­den, kan ik tevre­den zijn”

Koen Naert

Foto Belga

Koen Naert heeft met de marathon de derde dag van de Belgische atleten op het WK atletiek in Tokio geopend. Hij finishte na 42,195 km als 17e in 2 uur 12 minuten en 52 seconden.

De 36-jarige West-Vlaming nam in Tokio deel aan zijn eerste marathon op een WK. Hij liep mee in de kopgroep tot aan kilometer 20. Hij finishte de halve marathon in 1u05:22 op de 39e plaats, op 3 seconden van de koplopers. Hij kreeg nadien last van zijn rechterkuit en kon vervolgens het tempo van de uittredende wereldkampioen, de Oegandese Victor Kiplangat, niet bijhouden.

"Ik ben wat ontgoocheld. Ik was liever 14e of 16e geworden, maar gezien de omstandigheden kan ik tevreden zijn, als ik zie wie voor en achter mij eindigt", zei de Europese kampioen van 2018.

Scheur

"Bij kilometer 20, in de haarspeldbocht waar het tempo verlaagde, voelde ik die scheur, dezelfde als bij de 20 km van Brussel (eind mei). Maar daar moest ik nog 5 km lopen, hier 22." Hoewel het verschil met de koplopers onoverbrugbaar werd, maakte de Belg in de tweede helft van de race nog heel wat plaatsen goed.

"Daarna heb ik mijn best gedaan. Het had ook een voordeel (die blessure, red.), ik heb constant gelopen en kon zo goed finishen. Ik ben een loper die met de middenvoet landt en ik moest mijn stijl aanpassen door met de hiel te landen."

De redactie
Marathon Koen Naert Atletiek

Meest gelezen

Whats App Image 2025 09 11 at 18 02 45
Sport

Tim Declercq neemt als renner afscheid van 'zijn' Izegem, Dehairs wint Izegem Koerse
Kvdo peeters
Sport

"Oostends voetbal verliest grote meneer": Raoul Peeters overleden
729 BB LINKS sfeerkvdo
Sport

Ook in tweede nationale tot 2000 toeschouwers: fusieclub KVDO slaat aan

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Croky Cup 2025

Zestiende finales Croky Cup: Cercle-Kortrijk meest opvallende affiche
729 BB LINKS sfeerkvdo

Ook in tweede nationale tot 2000 toeschouwers: fusieclub KVDO slaat aan
Cherain Omloop Vlaanderen

Cherain zet de Omloop van Vlaanderen naar zijn hand
406 BB Kortemarkkoerse

Cypriotische winnaar van Kortemark Koerse
Vooruitblikwaregemkoerse

Waregem maakt zich op voor hoogdag van de paardensport
Collagewaltergodefroot

Eric Leman: "Walter was een fantastische coureur met een enorme wilskracht"
Aanmelden