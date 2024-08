Zaterdagmorgen om 8 uur start de marathon. In Tokio werd Naert uiteindelijk negende. Op een zucht van een olympisch diploma. Dat is meteen het doel. “Mijn doelstelling is top acht. Ik was tiende in Tokio, intussen negende met Lawrence Cherono die er door doping is uitgevallen. Dan zit je er één plaatsje van, en kom je heel dicht bij een olympisch diploma. Maar Tokio is Parijs niet. We zullen zien wat het geeft. maar ik heb me, als ik eerlijk ben, nog beter kunnen voorbereiden voor Parijs dan voor Tokio. Maanden superhard getraind, alles opgeofferd, ook het gezin. Niet om aan te komen maar voor dat olympisch diploma. Dat was voor mij wel de doelstelling.”