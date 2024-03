Linskens, die nog maar net haar comeback had gemaakt na een enkelletsel dat ze opliep voor het olympisch kwalificatietoernooi in het Antwerpse Sportpaleis, kampte ook met een knieblessure. Met het oog op de Olympische Spelen in Parijs onderging de Belgische center vrijdag een operatie. Haar seizoen bij het Franse BLMA Montpellier zit er meteen op, maar richting de Spelen is er geen paniek.