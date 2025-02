Beide ploegen starten sterk aan de wedstrijd. In de eerste helft houden ze elkaar in evenwicht en aan de rust is het dan ook 14-13.

Na de rust voert Izegem enkele tactische aanpassingen door en zo scoren de aanvallers vlotter. Zo loopt Izegem al snel uit tot 22-18. De thuisploeg geeft die voorsprong niet meer uit handen: het wordt 36-30.

Zo kan Izegem zich klaarmaken voor de play-offs waar het voluit wil strijden voor een plekje in de hoogste klasse.