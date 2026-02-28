Foto Besox Handbalclub Izegem via Facebook
Houthalen en Izegem hebben elkaar donderdagavond op de 21e speeldag in de Super Handball League in evenwicht gehouden. De wedstrijd in Limburg eindigde op 36-36.
Besox Hanbalclub Izegem staat in de stand op de negende plaats met zeventien punten. Houthalen is twaalfde (op veertien teams) met acht punten.
Bovenaan de stand heeft Bocholt met 35 punten de leiding in handen, voor het Nederlandse Aalsmeer op de tweede plaats (33 punten). Pelt (wedstrijd minder) maakt met 32 punten de top drie vol.
Belga
Ben Storme