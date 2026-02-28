Besox Hanbalclub Izegem staat in de stand op de negende plaats met zeventien punten. Houthalen is twaalfde (op veertien teams) met acht punten.

Bovenaan de stand heeft Bocholt met 35 punten de leiding in handen, voor het Nederlandse Aalsmeer op de tweede plaats (33 punten). Pelt (wedstrijd minder) maakt met 32 punten de top drie vol.