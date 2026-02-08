12°C
Sport
Izegem

Super Hand­ball Lea­gue : Ize­gem wint vlot van Houthalen

Handbal

Op de zeventiende speeldag in de Super handball League heeft Izegem dinsdag vlot met 34-25 de punten thuisgehouden tegen Houthalen. In de stand is Izegem met 13 punten negende. Houthalen staat met 7 punten op de twaalfde en voorlaatste plaats.

In een Nederlands onderonsje won Aalsmeer met 31-28 van Volendam. Met 26 punten is Aalsmeer opnieuw de eerste achtervolger van leider Bocholt (28). Het wipte over Sporting Pelt (25), dat woensdag op het terrein van Hubo aantreedt. Volendam is met 22 punten zesde.

Naast Hubo-Pelt staat woensdag ook Eupen-Wezet op het programma.

Belga
Handbal Izegem Handbal

