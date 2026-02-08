In een Nederlands onderonsje won Aalsmeer met 31-28 van Volendam. Met 26 punten is Aalsmeer opnieuw de eerste achtervolger van leider Bocholt (28). Het wipte over Sporting Pelt (25), dat woensdag op het terrein van Hubo aantreedt. Volendam is met 22 punten zesde.

Naast Hubo-Pelt staat woensdag ook Eupen-Wezet op het programma.