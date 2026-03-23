Ize­gem ver­ze­kert zich van behoud in Super Lea­gue na span­nen­de wed­strijd tegen Bocholt

Handbal Izegem

Illustratiebeeld Besox Izegem

In de handbal heeft Izegem zich drie speeldagen voor het einde van het seizoen verzekerd van het behoud in de Super League. Een knappe prestatie, zeker gezien het feit dat de club twee jaar geleden na één seizoen op het hoogste niveau alweer degradeerde.

Voor de wedstrijd tegen Bocholt was het behoud al zeker, doordat concurrent Eupen eerder verloor. Toch gingen de spelers van Izegem vol voor de overwinning in een spannende wedstrijd die lange tijd gelijkopgaand was. Het publiek zag een ware haasje-overstrijd, met spectaculaire reddingen aan beide kanten. Uiteindelijk trok Bocholt aan het langste eind: 32-34.

Hoewel Izegem de overwinning net miste, is het behoud een enorme opsteker voor de club.

Spannende topper in Eerste Provinciale eindigt op 3-3 tussen Zwevegem en Wielsbeke

