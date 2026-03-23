Voor de wedstrijd tegen Bocholt was het behoud al zeker, doordat concurrent Eupen eerder verloor. Toch gingen de spelers van Izegem vol voor de overwinning in een spannende wedstrijd die lange tijd gelijkopgaand was. Het publiek zag een ware haasje-overstrijd, met spectaculaire reddingen aan beide kanten. Uiteindelijk trok Bocholt aan het langste eind: 32-34.

