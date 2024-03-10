In De Krekel startte Bevo sterk, maar doelman Schonkeren hield Izegem in de match. De thuisploeg ging met een 17-14 voorsprong de rust in. Na de pauze sloeg Bevo terug en liep uit tot 18-21, maar Izegem toonde veerkracht. In een razendspannend slot maakte Tore Devos er 29-29 van, waarna de thuisploeg met veel strijdlust het 32-32-gelijkspel wist vast te houden.

“Het is leuk dat het tot op het einde spannend was,” zegt speler Aaron Vandewoestijne. “We wilden ons meteen tonen voor ons publiek. Het vuur zit weer in deze ploeg, en dat was belangrijk om te laten zien.”

Izegem pakt zo een eerste punt bij zijn terugkeer op het hoogste niveau.