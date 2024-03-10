29°C
Aanmelden
Sport
Izegem

Ize­gem knokt zich naar gelijk­spel in come­back­match Super Hand­ball League

handbal izegem

Na een jaar afwezigheid is handbalclub Izegem terug op het hoogste niveau. In hun eerste wedstrijd in de Super Handball League, met teams uit België en Nederland, namen de Izegemnaren het thuis op tegen het Nederlandse Humby Bevo.

In De Krekel startte Bevo sterk, maar doelman Schonkeren hield Izegem in de match. De thuisploeg ging met een 17-14 voorsprong de rust in. Na de pauze sloeg Bevo terug en liep uit tot 18-21, maar Izegem toonde veerkracht. In een razendspannend slot maakte Tore Devos er 29-29 van, waarna de thuisploeg met veel strijdlust het 32-32-gelijkspel wist vast te houden.

“Het is leuk dat het tot op het einde spannend was,” zegt speler Aaron Vandewoestijne. “We wilden ons meteen tonen voor ons publiek. Het vuur zit weer in deze ploeg, en dat was belangrijk om te laten zien.”

Izegem pakt zo een eerste punt bij zijn terugkeer op het hoogste niveau.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Jenna Lebrun
Handbal

Meest gelezen

Waveofhope
Sport
Update

Davy die kustlijn afzwom, ligt momenteel op intensieve zorgen: "Zwaar onderkoeld"
Waregem koerse wedstrijden
Sport

Herbeleef Waregem Koerse
Waveofhope
Sport

"Mijn hart klopte niet meer zoals het hoort": Davy die kustlijn afzwom nog altijd in ziekenhuis met longontsteking

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Handbal Izegem

Besox Handbalclub Izegem sluit seizoen af met overwinning
Izegem Hubo handbal

Izegem zet stap richting Superliga na zege tegen Hubo
2024-12-22 - 724_N_handbalkortrijk-izegemMETSVO.mp4 - DQDMsvZJx_1.jpg

Handbal: Izegem wint spannende West-Vlaamse derby tegen Kortrijk
2024-12-15 - 727_N_BLHBCIzegemMETSVO.mp4 - kXRGsvZJx_1.jpg

HBC Izegem doet gouden zaak met winst tegen Doornik
Handbal izegem

Filou HBC Izegem stopt samenwerking met trainer Seyran Kroyan
Handbal

Handbal Izegem verliest op laatste speeldag van BENE-League tegen Hubo Hasselt
Aanmelden