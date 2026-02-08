In de Super League, de hoogste handbalcompetitie met Belgische en Nederlandse teams, vecht HBC Izegem voor behoud. Om dichter bij de middenmoot te komen, moest de ploeg gisterenavond thuis winnen van het Nederlandse Hellas, dat dit seizoen slechts één overwinning uit achttien wedstrijden kende. Izegem zelf stond voorafgaand aan de match op vijf zeges.

