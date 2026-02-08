In de Super League, de hoogste handbalcompetitie met Belgische en Nederlandse teams, vecht HBC Izegem voor behoud. Om dichter bij de middenmoot te komen, moest de ploeg gisterenavond thuis winnen van het Nederlandse Hellas, dat dit seizoen slechts één overwinning uit achttien wedstrijden kende. Izegem zelf stond voorafgaand aan de match op vijf zeges.
De thuisploeg begint sterk en zet meteen de toon. Izegem komt al snel 5-0 voor. Dankzij een solide verdediging en vlotte tegenstoten loopt het na tien minuten uit naar 7-3, met Poirot als belangrijkste man op het scoreblad. Bij de rust staat het 17-11.
Spanning tot het einde
In de tweede helft komt de spanning terug. Hellas knokt zich terug tot 24-20, en bij 25-23 voelt Izegem de druk toenemen. Maar een cruciaal doelpunt breekt de weerstand van de bezoekers: 26-23. Uiteindelijk stelt Hellas met een strafworp de eindstand vast op 26-24.
Zo behoudt Izegem aansluiting bij de middenmoot, het springt naar plaats negen in het klassement.