Besox Handbalclub Izegem zakte een jaar geleden uit de hoogste klasse van het handbal. En kende ook een moeilijk begin van dit seizoen. Maar de West-Vlamingen rechtten de rug en wonnen in de play-offs maar liefst negen van hun tien wedstrijden.

"Het seizoensbegin was moeilijk en dan heb ik de doelstelling moeten formuleren naar de play-offs behalen in een zo gunstig mogelijk beginpositie. Dat is uiteindelijk gelukt en iedereen weet ook dat we even taai zijn als Lebbeke, maar de mind zat goed en we waren duidelijk gefocust op het doel dat we in de play-offs wilden bereiken", zei trainer Frank Platteeuw.

En dat doel was de titel in eerste nationale. Vorige week behaalden ze die op het veld van Houthalen, dus was de laatste match gisterenavond in eigen huis eerder een galamatch, die Izegem uiteindelijk won met 34-32 van Lebbeke. Volgend jaar treedt Izegem, na een jaar afwezgiheid, dus opnieuw aan in de Super Handball League, de hoogste klasse.

"Ik denk dat we daar opnieuw een rol kunnen spelen, misschien zelfs meer dan in de voorgaande editie waarin we deelnamen. Dus we hopen hier en daar punten te pakken en ons thuispubliek mooi handbal te bezorgen", aldus Platteeuw.