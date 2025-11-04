Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Handbalclub Besox Izegem heeft dit weekend voor de derde keer dit seizoen kunnen winnen in de Super Handball League, de hoogste klasse met Belgische en Nederlandse ploegen. Izegem haalde het ruim met 36-20 van de rode lantaarn, het Nederlandse Holten.
De bezoekers konden dit seizoen nog geen punt pakken en dat is er ook aan te zien. In geen tijd loopt Izegem uit. Al na tien minuten staat het 7-2 voor. Izegem had zelf nog maar twee keer gewonnen maar speelt Holten van het kastje naar de muur. Halfweg staat het 20-5. Die bonus van vijftien punten blijft na de rust op het bord staan. Izegem wint met 36-20 en staat nu gedeeld achtste in de stand met acht punten.
