De bezoekers konden dit seizoen nog geen punt pakken en dat is er ook aan te zien. In geen tijd loopt Izegem uit. Al na tien minuten staat het 7-2 voor. Izegem had zelf nog maar twee keer gewonnen maar speelt Holten van het kastje naar de muur. Halfweg staat het 20-5. Die bonus van vijftien punten blijft na de rust op het bord staan. Izegem wint met 36-20 en staat nu gedeeld achtste in de stand met acht punten.