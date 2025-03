De rematch komt er na het controversiële gevecht op 28 september vorig jaar, waarin Persoon moest opgeven door een blessure. De kamp werd als ‘no contest’ bestempeld, waardoor de WBC besloot een herkansing te organiseren. Lange tijd bleef het stil, maar nu lijkt de beslissing in een stroomversnelling te komen.

Als er op 11 april geen akkoord is tussen beide promotors, volgt er een biedproces. Wint Jake Paul, dan wordt de kamp waarschijnlijk op 11 juli in New York georganiseerd. Als Lopez de rechten krijgt, moet de locatie nog bepaald worden. In elk scenario krijgt Persoon nog minstens drie maanden om zich optimaal voor te bereiden op wat mogelijk haar laatste grote kamp zal zijn.