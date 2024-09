In de Trillith Studios in Atlanta mocht Delfine Persoon, na twee jaar wachten, vannacht eindelijk vechten tegen de Amerikaanse Baumgardner. De inzet was hoog, namelijk alle bokstitels bij de superlichtgewichten.

Het werd snel duidelijk dat Persoon het niet cadeau zou krijgen. Door een lichte blessure aan de knie kampte Persoon met een brace , dat zorgde voor minder beweeglijkheid bij de West-Vlaminge.

In de eerste ronde kwam Persoon al licht in moeilijkheden, maar in ronde vier kwam er een anticlimax. Baumgardner en Persoon kwamen zwaar in botsing en de West-Vlaminge liep daarbij een zware hoofdwonde op. De dokter onderzocht de wonde en besliste dat ze er niet meer mee kon verder vechten.

Zo eindigde het kamp zonder winnares in een 'no contest'. Die term wordt gebruikt als men door omstandigheden het gevecht niet kan afmaken. Baumgardner behoudt zo al haar bokstitels en Persoon moet met lege handen terug huiswaarts.