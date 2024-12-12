8°C
Del­fi­ne Per­soon kampt op 10 febru­a­ri in Grand Rapids tegen Caro­li­ne Vey­re om WBC-titel

Delfine persoon

De 41-jarige Delfine Persoon neemt het op 10 februari in het Amerikaanse Grand Rapids (Michigan) op tegen de 37-jarige Canadese Caroline Veyre, in een kamp om de WBC-wereldtitel bij de supervedergewichten.

De titel kwam vrij nadat Alycia Baumgardner afstand had gedaan van haar gordel. Persoon kampte in 2024 nog tegen Baumgardner, maar kreeg toen af te rekenen met een oogblessure. Achteraf is ook een blessure aan de kruisband vastgesteld. Persoon telt 50 zeges uit 53 wedstrijden. Meer dan waarschijnlijk trekt ze na deze kamp een streep onder haar rijkgevulde carrière.

De kamp is in handen van Salita Promotions, een bokspromotor die ook Veyre onder contract heeft. "Delfine moet dus voor een zege met knock-out proberen te gaan", voorspelde haar manager Filiep Tampere. "In zo'n omstandigheden wordt winnen op punten moeilijk."

Persoon weet dus wat haar te doen staat. "Caroline heeft een lange en mooie carrière bij de amateurs gehad", vertelde ze. "Haar boksen is gebaseerd op techniek en snelheid. Ik ben dan weer eerder een strijdster die haar onder druk moet proberen te zetten, om haar zo uit haar comfortzone te lokken."

Belga
Delfine Persoon

