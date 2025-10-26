13°C
Del­fi­ne Per­soon bereidt zich voor op wereld­ti­tel­ge­vecht: nog één keer alles geven

Delfine persoon

Delfine Persoon zal nog één keer strijden om een wereldtitel in het boksen. De West-Vlaamse heeft eindelijk een akkoord met de Canadese Caroline Veyre. De bokskamp zal doorgaan eind januari of midden februari, wellicht in de Verenigde Staten. Persoon zelf is alvast blij dat het allemaal wat concreter begint te worden.

In september 2024 vocht Delfine Persoon tegen de Amerikaanse Alycia Baumgardner om de wereldtitel, de kamp eindigde toen zonder winnaar. De West-Vlaamse wou een rematch, maar die kwam er maar niet. Nadat Baumgardner haar wereldtitel bij de super verdergewichten vrij gaf, komt er nu dus een nieuwe kans. 

Tegenstander

Daarin wordt de Canadees Caroline Veyre haar tegenstander. Zij won 10 van haar 11 profkampen, maar heeft vooral een enorme reputatie in het amateurboksen.

Filiep Tampere, trainer en manager van Persoon ziet wel kansen: "Caroline Veyre heeft nog geen zware gevechten meegemaakt zoals Delfine. Als Delfine in topvorm is maakt ze zeker kans.”

Laatste slag

Het gevecht zal wellicht in Amerika zijn. Delfine Persoon, bokser: “Ik had graag nog eens in België gebokst, maar wij kunnen financieel niet op tegen die grotere spelers en België is geen boksland. Ik ben bijna 41 dus het lichaam begint al eens te sputteren. Het kopje wil nog, maar het lichaam moet ook nog meekunnen. Dus blij dat het er bijna zit aan te komen."

Persoon heeft nog ongeveer drie maanden om zich volledig klaar te stomen voor misschien wel haar allerlaatste kans op een wereldtitel. Ze vertelt dat het waarschijnlijk haar laatste wedstrijd op niveau zal zijn.

Delfine Persoon

