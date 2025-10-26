Het gevecht zal wellicht in Amerika zijn. Delfine Persoon, bokser: “Ik had graag nog eens in België gebokst, maar wij kunnen financieel niet op tegen die grotere spelers en België is geen boksland. Ik ben bijna 41 dus het lichaam begint al eens te sputteren. Het kopje wil nog, maar het lichaam moet ook nog meekunnen. Dus blij dat het er bijna zit aan te komen."

Persoon heeft nog ongeveer drie maanden om zich volledig klaar te stomen voor misschien wel haar allerlaatste kans op een wereldtitel. Ze vertelt dat het waarschijnlijk haar laatste wedstrijd op niveau zal zijn.